Beer Frog Logotip

Beer Frog Cijena (FROG)

Neuvršten

1 FROG u USD cijena uživo:

--
----
-0.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Beer Frog (FROG)
Beer Frog (FROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00256431
$ 0.00256431$ 0.00256431

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-0.74%

+1.52%

+1.52%

Beer Frog (FROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROG je $ 0.00256431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROG se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i +1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beer Frog (FROG)

$ 97.77K
$ 97.77K$ 97.77K

--
----

$ 97.77K
$ 97.77K$ 97.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beer Frog je $ 97.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.77K.

Beer Frog (FROG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Beer Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Beer Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Beer Frog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Beer Frog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.74%
30 dana$ 0+6.71%
60 dana$ 0+59.10%
90 dana$ 0--

Što je Beer Frog (FROG)

Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie.

Resurs Beer Frog (FROG)

Beer Frog Predviđanje cijene (USD)

FROG u lokalnim valutama

Beer Frog (FROG) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Beer Frog (FROG)

Koliko Beer Frog (FROG) vrijedi danas?
Cijena FROG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FROG u USD?
Trenutačna cijena FROG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Beer Frog?
Tržišna kapitalizacija za FROG je $ 97.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FROG?
Količina u optjecaju za FROG je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FROG?
FROG je postigao ATH cijenu od 0.00256431 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FROG?
FROG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FROG?
24-satni obujam trgovanja za FROG je -- USD.
Hoće li FROG još narasti ove godine?
FROG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FROG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

