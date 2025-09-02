Beer Frog (FROG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00256431$ 0.00256431 $ 0.00256431 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) -0.74% Promjena cijene (7D) +1.52% Promjena cijene (7D) +1.52%

Beer Frog (FROG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FROGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROG je $ 0.00256431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROG se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -0.74% u posljednjih 24 sata i +1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beer Frog (FROG)

Tržišna kapitalizacija $ 97.77K$ 97.77K $ 97.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.77K$ 97.77K $ 97.77K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beer Frog je $ 97.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.77K.