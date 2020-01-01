Beer Can Island (BCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beer Can Island (BCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beer Can Island (BCI) Informacije The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island! Službena web stranica: https://www.beercanisland.net

Beer Can Island (BCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beer Can Island (BCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.29K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.29K Povijesni maksimum: $ 0.00108069 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Beer Can Island (BCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beer Can Island (BCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCI tokena, istražite BCI cijenu tokena uživo!

BCI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BCI? Naša BCI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

