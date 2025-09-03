Beer Can Island (BCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00108069$ 0.00108069 $ 0.00108069 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.82% Promjena cijene (1D) +2.39% Promjena cijene (7D) -0.58% Promjena cijene (7D) -0.58%

Beer Can Island (BCI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCI je $ 0.00108069, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCI se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +2.39% u posljednjih 24 sata i -0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beer Can Island (BCI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beer Can Island je $ 12.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.84K.