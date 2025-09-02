Beeper Coin (BEEPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00131263$ 0.00131263 $ 0.00131263 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) +2.09% Promjena cijene (7D) +2.09%

Beeper Coin (BEEPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEEPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEPER je $ 0.00131263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEPER se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i +2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beeper Coin (BEEPER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beeper Coin je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEEPER je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.