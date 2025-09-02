Više o BEEPER

Beeper Coin Logotip

Beeper Coin Cijena (BEEPER)

Neuvršten

1 BEEPER u USD cijena uživo:

$0.00019134
$0.00019134$0.00019134
-0.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Beeper Coin (BEEPER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:20:52 (UTC+8)

Beeper Coin (BEEPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131263
$ 0.00131263$ 0.00131263

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-0.64%

+2.09%

+2.09%

Beeper Coin (BEEPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEEPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEPER je $ 0.00131263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEPER se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i +2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beeper Coin (BEEPER)

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beeper Coin je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEEPER je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91M.

Beeper Coin (BEEPER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Beeper Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Beeper Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Beeper Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Beeper Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.64%
30 dana$ 0+12.55%
60 dana$ 0-13.72%
90 dana$ 0--

Što je Beeper Coin (BEEPER)

Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Beeper Coin (BEEPER)

Službena web-stranica

Beeper Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Beeper Coin (BEEPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Beeper Coin (BEEPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Beeper Coin.

Provjerite Beeper Coin predviđanje cijene sada!

BEEPER u lokalnim valutama

Beeper Coin (BEEPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Beeper Coin (BEEPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEEPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Beeper Coin (BEEPER)

Koliko Beeper Coin (BEEPER) vrijedi danas?
Cijena BEEPER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEEPER u USD?
Trenutačna cijena BEEPER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Beeper Coin?
Tržišna kapitalizacija za BEEPER je $ 1.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEEPER?
Količina u optjecaju za BEEPER je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEEPER?
BEEPER je postigao ATH cijenu od 0.00131263 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEEPER?
BEEPER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEEPER?
24-satni obujam trgovanja za BEEPER je -- USD.
Hoće li BEEPER još narasti ove godine?
BEEPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEEPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Beeper Coin (BEEPER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

