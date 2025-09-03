Beep (BEEP) Informacije o cijeni (USD)

Beep (BEEP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEP je $ 0.02037917, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i +13.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beep (BEEP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beep je $ 17.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEEP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999965.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.63K.