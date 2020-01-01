Beem Communication (BEEM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beem Communication (BEEM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beem Communication (BEEM) Informacije Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control. Službena web stranica: https://www.beem.me/ Bijela knjiga: https://www.beem.me/whitepaper Kupi BEEM odmah!

Beem Communication (BEEM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beem Communication (BEEM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 664.33K $ 664.33K $ 664.33K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 664.33K $ 664.33K $ 664.33K Povijesni maksimum: $ 0.00145202 $ 0.00145202 $ 0.00145202 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00066443 $ 0.00066443 $ 0.00066443 Saznajte više o cijeni Beem Communication (BEEM)

Beem Communication (BEEM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beem Communication (BEEM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEEM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEEM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEEM tokena, istražite BEEM cijenu tokena uživo!

BEEM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEEM? Naša BEEM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BEEM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!