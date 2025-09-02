Više o BEEM

Beem Communication Cijena (BEEM)

1 BEEM u USD cijena uživo:

$0.00063561
$0.00063561$0.00063561
-8.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Beem Communication (BEEM)
Beem Communication (BEEM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145202
$ 0.00145202$ 0.00145202

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-8.29%

-3.97%

-3.97%

Beem Communication (BEEM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEEMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEM je $ 0.00145202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEM se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -8.29% u posljednjih 24 sata i -3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beem Communication (BEEM)

$ 635.61K
$ 635.61K$ 635.61K

--
----

$ 635.61K
$ 635.61K$ 635.61K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,000.0
999,990,000.0 999,990,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beem Communication je $ 635.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEEM je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 635.61K.

Beem Communication (BEEM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Beem Communication u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Beem Communication u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Beem Communication u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Beem Communication u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.29%
30 dana$ 0-22.22%
60 dana$ 0-20.46%
90 dana$ 0--

Što je Beem Communication (BEEM)

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Beem Communication (BEEM)

Službena web-stranica

Beem Communication Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Beem Communication (BEEM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Beem Communication (BEEM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Beem Communication.

Provjerite Beem Communication predviđanje cijene sada!

BEEM u lokalnim valutama

Beem Communication (BEEM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Beem Communication (BEEM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEEM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Beem Communication (BEEM)

Koliko Beem Communication (BEEM) vrijedi danas?
Cijena BEEM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEEM u USD?
Trenutačna cijena BEEM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Beem Communication?
Tržišna kapitalizacija za BEEM je $ 635.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEEM?
Količina u optjecaju za BEEM je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEEM?
BEEM je postigao ATH cijenu od 0.00145202 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEEM?
BEEM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEEM?
24-satni obujam trgovanja za BEEM je -- USD.
Hoće li BEEM još narasti ove godine?
BEEM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEEM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Beem Communication (BEEM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.