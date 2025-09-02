Beem Communication (BEEM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00145202$ 0.00145202 $ 0.00145202 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -8.29% Promjena cijene (7D) -3.97% Promjena cijene (7D) -3.97%

Beem Communication (BEEM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEEMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEM je $ 0.00145202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEM se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -8.29% u posljednjih 24 sata i -3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beem Communication (BEEM)

Tržišna kapitalizacija $ 635.61K$ 635.61K $ 635.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 635.61K$ 635.61K $ 635.61K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,000.0 999,990,000.0 999,990,000.0

