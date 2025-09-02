Beeg Blue Whale (BEEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00001186 24-satna najviša cijena $ 0.00001223 Najviša cijena ikada $ 0.00119258 Najniža cijena $ 0.00000738 Promjena cijene (1H) +0.84% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) -12.53%

Beeg Blue Whale (BEEG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001213. Tijekom protekla 24 sata, BEEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001186 i najviše cijene $ 0.00001223, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEEG je $ 0.00119258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEEG se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i -12.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beeg Blue Whale (BEEG)

Informacije o tržištu Beeg Blue Whale (BEEG)

Tržišna kapitalizacija $ 120.30K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.30K Količina u optjecaju 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beeg Blue Whale je $ 120.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEEG je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.30K.