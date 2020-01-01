Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bedrock BTC (BRBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bedrock BTC (BRBTC) Informacije brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Službena web stranica: https://www.bedrock.technology/

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bedrock BTC (BRBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.37M $ 43.37M $ 43.37M Ukupna količina: $ 373.38 $ 373.38 $ 373.38 Količina u optjecaju: $ 373.38 $ 373.38 $ 373.38 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.37M $ 43.37M $ 43.37M Povijesni maksimum: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 Povijesni minimum: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Trenutna cijena: $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 Saznajte više o cijeni Bedrock BTC (BRBTC)

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bedrock BTC (BRBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRBTC tokena, istražite BRBTC cijenu tokena uživo!

