Više o BRBTC

BRBTC Informacije o cijeni

BRBTC Službena web stranica

BRBTC Tokenomija

BRBTC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bedrock BTC Logotip

Bedrock BTC Cijena (BRBTC)

Neuvršten

1 BRBTC u USD cijena uživo:

$116,166
$116,166$116,166
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Bedrock BTC (BRBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:58:37 (UTC+8)

Bedrock BTC (BRBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 116,166
$ 116,166$ 116,166
24-satna najniža cijena
$ 116,166
$ 116,166$ 116,166
24-satna najviša cijena

$ 116,166
$ 116,166$ 116,166

$ 116,166
$ 116,166$ 116,166

$ 623,585
$ 623,585$ 623,585

$ 70,739
$ 70,739$ 70,739

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Bedrock BTC (BRBTC) cijena u stvarnom vremenu je $116,166. Tijekom protekla 24 sata, BRBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 116,166 i najviše cijene $ 116,166, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRBTC je $ 623,585, dok je najniža cijena svih vremena $ 70,739.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRBTC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bedrock BTC (BRBTC)

$ 43.38M
$ 43.38M$ 43.38M

--
----

$ 43.38M
$ 43.38M$ 43.38M

373.43
373.43 373.43

373.43301055
373.43301055 373.43301055

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bedrock BTC je $ 43.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRBTC je 373.43, s ukupnom količinom od 373.43301055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.38M.

Bedrock BTC (BRBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bedrock BTC u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bedrock BTC u USD iznosila je $ +4,168.2800286000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bedrock BTC u USD iznosila je $ +10,204.0679064000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bedrock BTC u USD iznosila je $ +11,330.41779326319.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +4,168.2800286000+3.59%
60 dana$ +10,204.0679064000+8.78%
90 dana$ +11,330.41779326319+10.81%

Što je Bedrock BTC (BRBTC)

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bedrock BTC (BRBTC)

Službena web-stranica

Bedrock BTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bedrock BTC (BRBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bedrock BTC (BRBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bedrock BTC.

Provjerite Bedrock BTC predviđanje cijene sada!

BRBTC u lokalnim valutama

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bedrock BTC (BRBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bedrock BTC (BRBTC)

Koliko Bedrock BTC (BRBTC) vrijedi danas?
Cijena BRBTC uživo u USD je 116,166 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRBTC u USD?
Trenutačna cijena BRBTC u USD je $ 116,166. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bedrock BTC?
Tržišna kapitalizacija za BRBTC je $ 43.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRBTC?
Količina u optjecaju za BRBTC je 373.43 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRBTC?
BRBTC je postigao ATH cijenu od 623,585 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRBTC?
BRBTC je vidio ATL cijenu od 70,739 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRBTC?
24-satni obujam trgovanja za BRBTC je -- USD.
Hoće li BRBTC još narasti ove godine?
BRBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:58:37 (UTC+8)

Bedrock BTC (BRBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.