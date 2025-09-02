Bedrock BTC (BRBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 24-satna najniža cijena $ 116,166 $ 116,166 $ 116,166 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 116,166$ 116,166 $ 116,166 24-satna najviša cijena $ 116,166$ 116,166 $ 116,166 Najviša cijena ikada $ 623,585$ 623,585 $ 623,585 Najniža cijena $ 70,739$ 70,739 $ 70,739 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Bedrock BTC (BRBTC) cijena u stvarnom vremenu je $116,166. Tijekom protekla 24 sata, BRBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 116,166 i najviše cijene $ 116,166, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRBTC je $ 623,585, dok je najniža cijena svih vremena $ 70,739.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRBTC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bedrock BTC (BRBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 43.38M$ 43.38M $ 43.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.38M$ 43.38M $ 43.38M Količina u optjecaju 373.43 373.43 373.43 Ukupna količina 373.43301055 373.43301055 373.43301055

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bedrock BTC je $ 43.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRBTC je 373.43, s ukupnom količinom od 373.43301055. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.38M.