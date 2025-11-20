Beavers by CEDEN Cijena danas

Trenutačna cijena Beavers by CEDEN (BEAVER) danas je $ 0.00011456, s promjenom od 2.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEAVER u USD je $ 0.00011456 po BEAVER.

Beavers by CEDEN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 771,700, s količinom u optjecaju od 6.72B BEAVER. Tijekom posljednja 24 sata, BEAVER trgovao je između $ 0.00010885 (niska) i $ 0.00011765 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00018937, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008098.

U kratkoročnim performansama, BEAVER se kretao +0.21% u posljednjem satu i -15.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Beavers by CEDEN (BEAVER)

Tržišna kapitalizacija $ 771.70K$ 771.70K $ 771.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 771.70K$ 771.70K $ 771.70K Količina u optjecaju 6.72B 6.72B 6.72B Ukupna količina 6,718,671,958.0 6,718,671,958.0 6,718,671,958.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beavers by CEDEN je $ 771.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEAVER je 6.72B, s ukupnom količinom od 6718671958.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 771.70K.