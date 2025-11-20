Beaver Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Beaver Coin (BEAVER) danas je --, s promjenom od 5.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEAVER u USD je -- po BEAVER.

Beaver Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,484.73, s količinom u optjecaju od 694.48M BEAVER. Tijekom posljednja 24 sata, BEAVER trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BEAVER se kretao -0.64% u posljednjem satu i -12.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Beaver Coin (BEAVER)

Tržišna kapitalizacija $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Količina u optjecaju 694.48M 694.48M 694.48M Ukupna količina 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

