BEATS on BASE (BEATS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BEATS on BASE (BEATS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

BEATS on BASE (BEATS) Informacije

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

Službena web stranica:
https://www.beatsonbase.ai
Bijela knjiga:
https://www.beatsonbase.ai/white-paper

BEATS on BASE (BEATS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEATS on BASE (BEATS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 416.33K
Ukupna količina:
$ 808.81M
Količina u optjecaju:
$ 464.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 724.33K
Povijesni maksimum:
$ 0.00726409
Povijesni minimum:
$ 0.00028388
Trenutna cijena:
$ 0.00089964
BEATS on BASE (BEATS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BEATS on BASE (BEATS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BEATS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BEATS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BEATS tokena, istražite BEATS cijenu tokena uživo!

BEATS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BEATS? Naša BEATS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.