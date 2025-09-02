BEATS on BASE (BEATS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00092539 $ 0.00092539 $ 0.00092539 24-satna najniža cijena $ 0.00100489 $ 0.00100489 $ 0.00100489 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00092539$ 0.00092539 $ 0.00092539 24-satna najviša cijena $ 0.00100489$ 0.00100489 $ 0.00100489 Najviša cijena ikada $ 0.00726409$ 0.00726409 $ 0.00726409 Najniža cijena $ 0.00028388$ 0.00028388 $ 0.00028388 Promjena cijene (1H) -2.89% Promjena cijene (1D) -5.56% Promjena cijene (7D) -18.36% Promjena cijene (7D) -18.36%

BEATS on BASE (BEATS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00093767. Tijekom protekla 24 sata, BEATStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00092539 i najviše cijene $ 0.00100489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEATS je $ 0.00726409, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00028388.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEATS se promijenio za -2.89% u posljednjih sat vremena, -5.56% u posljednjih 24 sata i -18.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEATS on BASE (BEATS)

Tržišna kapitalizacija $ 438.96K$ 438.96K $ 438.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 758.40K$ 758.40K $ 758.40K Količina u optjecaju 468.14M 468.14M 468.14M Ukupna količina 808,808,808.0 808,808,808.0 808,808,808.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEATS on BASE je $ 438.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEATS je 468.14M, s ukupnom količinom od 808808808.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 758.40K.