BEATER (BEATR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEATRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEATR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEATR se promijenio za -1.64% u posljednjih sat vremena, -2.94% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEATER je $ 12.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEATR je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.25K.