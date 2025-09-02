Više o BEATR

BEATER Logotip

BEATER Cijena (BEATR)

Neuvršten

1 BEATR u USD cijena uživo:

-2.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena BEATER (BEATR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:35:32 (UTC+8)

BEATER (BEATR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.64%

-2.94%

-0.23%

-0.23%

BEATER (BEATR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEATRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEATR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEATR se promijenio za -1.64% u posljednjih sat vremena, -2.94% u posljednjih 24 sata i -0.23% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu BEATER (BEATR)

$ 12.25K
$ 12.25K$ 12.25K

$ 12.25K
$ 12.25K$ 12.25K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEATER je $ 12.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEATR je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.25K.

BEATER (BEATR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BEATER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BEATER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BEATER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BEATER u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.94%
30 dana$ 0-19.35%
60 dana$ 0-80.62%
90 dana$ 0--

Što je BEATER (BEATR)

BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs BEATER (BEATR)

BEATER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BEATER (BEATR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BEATER (BEATR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BEATER.

Provjerite BEATER predviđanje cijene sada!

BEATR u lokalnim valutama

BEATER (BEATR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BEATER (BEATR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BEATR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BEATER (BEATR)

Koliko BEATER (BEATR) vrijedi danas?
Cijena BEATR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEATR u USD?
Trenutačna cijena BEATR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BEATER?
Tržišna kapitalizacija za BEATR je $ 12.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEATR?
Količina u optjecaju za BEATR je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEATR?
BEATR je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEATR?
BEATR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEATR?
24-satni obujam trgovanja za BEATR je -- USD.
Hoće li BEATR još narasti ove godine?
BEATR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEATR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BEATER (BEATR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.