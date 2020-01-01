Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Beat Matchmaker (BEAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Beat Matchmaker (BEAT) Informacije $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Službena web stranica: https://www.beatmatchmaker.com/ Bijela knjiga: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Kupi BEAT odmah!

Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Beat Matchmaker (BEAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.32K $ 100.32K $ 100.32K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.32K $ 100.32K $ 100.32K Povijesni maksimum: $ 0.00141002 $ 0.00141002 $ 0.00141002 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00100322 $ 0.00100322 $ 0.00100322 Saznajte više o cijeni Beat Matchmaker (BEAT)

Beat Matchmaker (BEAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Beat Matchmaker (BEAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BEAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BEAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BEAT tokena, istražite BEAT cijenu tokena uživo!

BEAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BEAT? Naša BEAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BEAT predviđanje cijene tokena odmah!

