Beat Matchmaker Logotip

Beat Matchmaker Cijena (BEAT)

Neuvršten

1 BEAT u USD cijena uživo:

$0.00099548
$0.00099548$0.00099548
-3.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Beat Matchmaker (BEAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:35:25 (UTC+8)

Beat Matchmaker (BEAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00103031
$ 0.00103031$ 0.00103031
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103031
$ 0.00103031$ 0.00103031

$ 0.00141002
$ 0.00141002$ 0.00141002

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-3.51%

-2.25%

-2.25%

Beat Matchmaker (BEAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00103031, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAT je $ 0.00141002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAT se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -3.51% u posljednjih 24 sata i -2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beat Matchmaker (BEAT)

$ 99.55K
$ 99.55K$ 99.55K

--
----

$ 99.55K
$ 99.55K$ 99.55K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beat Matchmaker je $ 99.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEAT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.55K.

Beat Matchmaker (BEAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Beat Matchmaker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Beat Matchmaker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Beat Matchmaker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Beat Matchmaker u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.51%
30 dana$ 0+19.27%
60 dana$ 0-19.58%
90 dana$ 0--

Što je Beat Matchmaker (BEAT)

$BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Beat Matchmaker (BEAT)

Koliko Beat Matchmaker (BEAT) vrijedi danas?
Cijena BEAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BEAT u USD?
Trenutačna cijena BEAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Beat Matchmaker?
Tržišna kapitalizacija za BEAT je $ 99.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BEAT?
Količina u optjecaju za BEAT je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BEAT?
BEAT je postigao ATH cijenu od 0.00141002 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BEAT?
BEAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BEAT?
24-satni obujam trgovanja za BEAT je -- USD.
Hoće li BEAT još narasti ove godine?
BEAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BEAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
