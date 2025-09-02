Beat Matchmaker (BEAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00103031 24-satna najviša cijena $ 0.00103031 Najviša cijena ikada $ 0.00141002 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.01% Promjena cijene (1D) -3.51% Promjena cijene (7D) -2.25%

Beat Matchmaker (BEAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BEATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00103031, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEAT je $ 0.00141002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEAT se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -3.51% u posljednjih 24 sata i -2.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beat Matchmaker (BEAT)

Tržišna kapitalizacija $ 99.55K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.55K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beat Matchmaker je $ 99.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEAT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.55K.