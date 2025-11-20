BEAST SELLER Cijena danas

Trenutačna cijena BEAST SELLER (BEAST) danas je $ 0.00403612, s promjenom od 5.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEAST u USD je $ 0.00403612 po BEAST.

BEAST SELLER trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 280,187, s količinom u optjecaju od 69.42M BEAST. Tijekom posljednja 24 sata, BEAST trgovao je između $ 0.00350355 (niska) i $ 0.00420337 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.101404, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00284109.

U kratkoročnim performansama, BEAST se kretao +0.19% u posljednjem satu i -31.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BEAST SELLER (BEAST)

Tržišna kapitalizacija $ 280.19K$ 280.19K $ 280.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 280.19K$ 280.19K $ 280.19K Količina u optjecaju 69.42M 69.42M 69.42M Ukupna količina 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

