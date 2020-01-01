BEARXRPL ($BEAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BEARXRPL ($BEAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BEARXRPL ($BEAR) Informacije The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Službena web stranica: https://bearableguy.xyz/ Kupi $BEAR odmah!

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BEARXRPL ($BEAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Ukupna količina: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M Količina u optjecaju: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Povijesni maksimum: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 Povijesni minimum: $ 0.00429917 $ 0.00429917 $ 0.00429917 Trenutna cijena: $ 0.00486351 $ 0.00486351 $ 0.00486351 Saznajte više o cijeni BEARXRPL ($BEAR)

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BEARXRPL ($BEAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $BEAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $BEAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $BEAR tokena, istražite $BEAR cijenu tokena uživo!

$BEAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $BEAR? Naša $BEAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $BEAR predviđanje cijene tokena odmah!

