BEARXRPL ($BEAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00429917 $ 0.00429917 $ 0.00429917 24-satna najniža cijena $ 0.00546657 $ 0.00546657 $ 0.00546657 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00429917$ 0.00429917 $ 0.00429917 24-satna najviša cijena $ 0.00546657$ 0.00546657 $ 0.00546657 Najviša cijena ikada $ 0.02166489$ 0.02166489 $ 0.02166489 Najniža cijena $ 0.00429917$ 0.00429917 $ 0.00429917 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) +19.42% Promjena cijene (7D) -22.13% Promjena cijene (7D) -22.13%

BEARXRPL ($BEAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00541777. Tijekom protekla 24 sata, $BEARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00429917 i najviše cijene $ 0.00546657, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BEAR je $ 0.02166489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00429917.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BEAR se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, +19.42% u posljednjih 24 sata i -22.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEARXRPL ($BEAR)

Tržišna kapitalizacija $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Količina u optjecaju 587.71M 587.71M 587.71M Ukupna količina 587,706,098.9435831 587,706,098.9435831 587,706,098.9435831

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEARXRPL je $ 3.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BEAR je 587.71M, s ukupnom količinom od 587706098.9435831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.18M.