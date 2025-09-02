Više o $BEAR

BEARXRPL Logotip

BEARXRPL Cijena ($BEAR)

Neuvršten

1 $BEAR u USD cijena uživo:

$0.00541777
+19.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BEARXRPL ($BEAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:14 (UTC+8)

BEARXRPL ($BEAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00429917
24-satna najniža cijena
$ 0.00546657
24-satna najviša cijena

$ 0.00429917
$ 0.00546657
$ 0.02166489
$ 0.00429917
+1.22%

+19.42%

-22.13%

-22.13%

BEARXRPL ($BEAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00541777. Tijekom protekla 24 sata, $BEARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00429917 i najviše cijene $ 0.00546657, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BEAR je $ 0.02166489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00429917.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BEAR se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, +19.42% u posljednjih 24 sata i -22.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEARXRPL ($BEAR)

$ 3.18M
--
$ 3.18M
587.71M
587,706,098.9435831
Trenutačna tržišna kapitalizacija BEARXRPL je $ 3.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BEAR je 587.71M, s ukupnom količinom od 587706098.9435831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.18M.

BEARXRPL ($BEAR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BEARXRPL u USD iznosila je $ +0.00088088.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BEARXRPL u USD iznosila je $ -0.0017919436.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BEARXRPL u USD iznosila je $ -0.0008068934.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BEARXRPL u USD iznosila je $ -0.000218963584420759.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00088088+19.42%
30 dana$ -0.0017919436-33.07%
60 dana$ -0.0008068934-14.89%
90 dana$ -0.000218963584420759-3.88%

Što je BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

Resurs BEARXRPL ($BEAR)

Službena web-stranica

BEARXRPL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BEARXRPL ($BEAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BEARXRPL ($BEAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BEARXRPL.

Provjerite BEARXRPL predviđanje cijene sada!

$BEAR u lokalnim valutama

BEARXRPL ($BEAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BEARXRPL ($BEAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BEAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BEARXRPL ($BEAR)

Koliko BEARXRPL ($BEAR) vrijedi danas?
Cijena $BEAR uživo u USD je 0.00541777 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BEAR u USD?
Trenutačna cijena $BEAR u USD je $ 0.00541777. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BEARXRPL?
Tržišna kapitalizacija za $BEAR je $ 3.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BEAR?
Količina u optjecaju za $BEAR je 587.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BEAR?
$BEAR je postigao ATH cijenu od 0.02166489 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BEAR?
$BEAR je vidio ATL cijenu od 0.00429917 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BEAR?
24-satni obujam trgovanja za $BEAR je -- USD.
Hoće li $BEAR još narasti ove godine?
$BEAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BEAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.