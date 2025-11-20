Bearn BERA Cijena danas

Trenutačna cijena Bearn BERA (YBERA) danas je $ 2.94, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YBERA u USD je $ 2.94 po YBERA.

Bearn BERA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,548.79, s količinom u optjecaju od 1.02K YBERA. Tijekom posljednja 24 sata, YBERA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.98, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2.25.

U kratkoročnim performansama, YBERA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bearn BERA (YBERA)

Tržišna kapitalizacija $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K Količina u optjecaju 1.02K 1.02K 1.02K Ukupna količina 1,016.557425222359 1,016.557425222359 1,016.557425222359

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bearn BERA je $ 17.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju YBERA je 1.02K, s ukupnom količinom od 1016.557425222359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.99K.