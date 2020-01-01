Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bear In Bathrobe (BIB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bear In Bathrobe (BIB) Informacije BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Službena web stranica: https://bearinbathrobe.com Kupi BIB odmah!

Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bear In Bathrobe (BIB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Povijesni maksimum: $ 0.01857096 $ 0.01857096 $ 0.01857096 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00122947 $ 0.00122947 $ 0.00122947 Saznajte više o cijeni Bear In Bathrobe (BIB)

Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bear In Bathrobe (BIB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIB tokena, istražite BIB cijenu tokena uživo!

BIB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIB? Naša BIB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIB predviđanje cijene tokena odmah!

