Bear In Bathrobe (BIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00116201 $ 0.00116201 $ 0.00116201 24-satna najniža cijena $ 0.00121358 $ 0.00121358 $ 0.00121358 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00116201$ 0.00116201 $ 0.00116201 24-satna najviša cijena $ 0.00121358$ 0.00121358 $ 0.00121358 Najviša cijena ikada $ 0.01857096$ 0.01857096 $ 0.01857096 Najniža cijena $ 0.00094537$ 0.00094537 $ 0.00094537 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.77% Promjena cijene (7D) +7.72% Promjena cijene (7D) +7.72%

Bear In Bathrobe (BIB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00121358. Tijekom protekla 24 sata, BIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00116201 i najviše cijene $ 0.00121358, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIB je $ 0.01857096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00094537.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i +7.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bear In Bathrobe (BIB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,570.446678 999,997,570.446678 999,997,570.446678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bear In Bathrobe je $ 1.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIB je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997570.446678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.