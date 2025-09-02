Više o BIB

Bear In Bathrobe Cijena (BIB)

Neuvršten

1 BIB u USD cijena uživo:

$0.00121358
$0.00121358$0.00121358
+1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Bear In Bathrobe (BIB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:20:38 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00116201
$ 0.00116201$ 0.00116201
24-satna najniža cijena
$ 0.00121358
$ 0.00121358$ 0.00121358
24-satna najviša cijena

$ 0.00116201
$ 0.00116201$ 0.00116201

$ 0.00121358
$ 0.00121358$ 0.00121358

$ 0.01857096
$ 0.01857096$ 0.01857096

$ 0.00094537
$ 0.00094537$ 0.00094537

--

+1.77%

+7.72%

+7.72%

Bear In Bathrobe (BIB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00121358. Tijekom protekla 24 sata, BIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00116201 i najviše cijene $ 0.00121358, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIB je $ 0.01857096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00094537.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i +7.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bear In Bathrobe (BIB)

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,570.446678
999,997,570.446678 999,997,570.446678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bear In Bathrobe je $ 1.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIB je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997570.446678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.

Bear In Bathrobe (BIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bear In Bathrobe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bear In Bathrobe u USD iznosila je $ +0.0002936073.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bear In Bathrobe u USD iznosila je $ +0.0002147905.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bear In Bathrobe u USD iznosila je $ +0.0001648328403747698.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.77%
30 dana$ +0.0002936073+24.19%
60 dana$ +0.0002147905+17.70%
90 dana$ +0.0001648328403747698+15.72%

Što je Bear In Bathrobe (BIB)

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bear In Bathrobe (BIB)

Službena web-stranica

Bear In Bathrobe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bear In Bathrobe (BIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bear In Bathrobe (BIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bear In Bathrobe.

Provjerite Bear In Bathrobe predviđanje cijene sada!

BIB u lokalnim valutama

Bear In Bathrobe (BIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bear In Bathrobe (BIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bear In Bathrobe (BIB)

Koliko Bear In Bathrobe (BIB) vrijedi danas?
Cijena BIB uživo u USD je 0.00121358 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIB u USD?
Trenutačna cijena BIB u USD je $ 0.00121358. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bear In Bathrobe?
Tržišna kapitalizacija za BIB je $ 1.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIB?
Količina u optjecaju za BIB je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIB?
BIB je postigao ATH cijenu od 0.01857096 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIB?
BIB je vidio ATL cijenu od 0.00094537 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIB?
24-satni obujam trgovanja za BIB je -- USD.
Hoće li BIB još narasti ove godine?
BIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.