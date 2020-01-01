Bear Champ (BCHAMP) Tokenomika

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Bear Champ (BCHAMP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Bear Champ (BCHAMP) Informacije

JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement.

Službena web stranica:
https://www.thebearchamp.com/

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bear Champ (BCHAMP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 433.54K
$ 433.54K$ 433.54K
Ukupna količina:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Količina u optjecaju:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 433.54K
$ 433.54K$ 433.54K
Povijesni maksimum:
$ 0.00327313
$ 0.00327313$ 0.00327313
Povijesni minimum:
$ 0.00025109
$ 0.00025109$ 0.00025109
Trenutna cijena:
$ 0.00043359
$ 0.00043359$ 0.00043359

Bear Champ (BCHAMP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bear Champ (BCHAMP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BCHAMP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BCHAMP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BCHAMP tokena, istražite BCHAMP cijenu tokena uživo!

BCHAMP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BCHAMP? Naša BCHAMP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.