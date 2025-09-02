Bear Champ (BCHAMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00327313$ 0.00327313 $ 0.00327313 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) -21.78% Promjena cijene (7D) -21.78%

Bear Champ (BCHAMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCHAMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCHAMP je $ 0.00327313, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCHAMP se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -21.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bear Champ (BCHAMP)

Tržišna kapitalizacija $ 445.51K$ 445.51K $ 445.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 445.51K$ 445.51K $ 445.51K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,958,841.64622 999,958,841.64622 999,958,841.64622

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bear Champ je $ 445.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCHAMP je 999.96M, s ukupnom količinom od 999958841.64622. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 445.51K.