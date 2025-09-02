Bear Bull (BRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0049666 $ 0.0049666 $ 0.0049666 24-satna najniža cijena $ 0.005099 $ 0.005099 $ 0.005099 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0049666$ 0.0049666 $ 0.0049666 24-satna najviša cijena $ 0.005099$ 0.005099 $ 0.005099 Najviša cijena ikada $ 0.01811855$ 0.01811855 $ 0.01811855 Najniža cijena $ 0.00387777$ 0.00387777 $ 0.00387777 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) -1.41% Promjena cijene (7D) -0.19% Promjena cijene (7D) -0.19%

Bear Bull (BRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.005003. Tijekom protekla 24 sata, BRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0049666 i najviše cijene $ 0.005099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRB je $ 0.01811855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00387777.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRB se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bear Bull (BRB)

Tržišna kapitalizacija $ 502.71K$ 502.71K $ 502.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 502.71K$ 502.71K $ 502.71K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bear Bull je $ 502.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRB je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 502.71K.