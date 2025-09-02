Više o BRB

Grafikon aktualnih cijena Bear Bull (BRB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:56:36 (UTC+8)

Bear Bull (BRB) Informacije o cijeni (USD)

Bear Bull (BRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.005003. Tijekom protekla 24 sata, BRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0049666 i najviše cijene $ 0.005099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRB je $ 0.01811855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00387777.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRB se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bear Bull (BRB)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bear Bull je $ 502.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRB je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 502.71K.

Bear Bull (BRB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bear Bull u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bear Bull u USD iznosila je $ -0.0005660949.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bear Bull u USD iznosila je $ +0.0013050660.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bear Bull u USD iznosila je $ +0.001023342246543388.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.41%
30 dana$ -0.0005660949-11.31%
60 dana$ +0.0013050660+26.09%
90 dana$ +0.001023342246543388+25.71%

Što je Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

Bear Bull Predviđanje cijene (USD)

Bear Bull (BRB) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bear Bull (BRB)

Koliko Bear Bull (BRB) vrijedi danas?
Cijena BRB uživo u USD je 0.005003 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRB u USD?
Trenutačna cijena BRB u USD je $ 0.005003. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bear Bull?
Tržišna kapitalizacija za BRB je $ 502.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRB?
Količina u optjecaju za BRB je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRB?
BRB je postigao ATH cijenu od 0.01811855 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRB?
BRB je vidio ATL cijenu od 0.00387777 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRB?
24-satni obujam trgovanja za BRB je -- USD.
Hoće li BRB još narasti ove godine?
BRB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:56:36 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.