BeamSwap (GLINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01158009$ 0.01158009 $ 0.01158009 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.57% Promjena cijene (7D) -7.34% Promjena cijene (7D) -7.34%

BeamSwap (GLINT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLINT je $ 0.01158009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLINT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.57% u posljednjih 24 sata i -7.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BeamSwap (GLINT)

Tržišna kapitalizacija $ 103.57K$ 103.57K $ 103.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 139.36K$ 139.36K $ 139.36K Količina u optjecaju 2.11B 2.11B 2.11B Ukupna količina 2,844,098,533.0 2,844,098,533.0 2,844,098,533.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BeamSwap je $ 103.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLINT je 2.11B, s ukupnom količinom od 2844098533.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 139.36K.