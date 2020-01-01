Be For FWX (B4FWX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Be For FWX (B4FWX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Be For FWX (B4FWX) Informacije B4FWX is the community token native to FWX Finance, Službena web stranica: https://fwx.finance Bijela knjiga: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Kupi B4FWX odmah!

Be For FWX (B4FWX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Be For FWX (B4FWX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Povijesni maksimum: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 Povijesni minimum: $ 0.00248673 $ 0.00248673 $ 0.00248673 Trenutna cijena: $ 0.00408225 $ 0.00408225 $ 0.00408225 Saznajte više o cijeni Be For FWX (B4FWX)

Be For FWX (B4FWX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Be For FWX (B4FWX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj B4FWX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja B4FWX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku B4FWX tokena, istražite B4FWX cijenu tokena uživo!

B4FWX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide B4FWX? Naša B4FWX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte B4FWX predviđanje cijene tokena odmah!

