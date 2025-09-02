Be For FWX (B4FWX) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00423224
24-satna najviša cijena $ 0.0045113
Najviša cijena ikada $ 0.00810867
Najniža cijena $ 0.00248673
Promjena cijene (1H) +0.56%
Promjena cijene (1D) -0.48%
Promjena cijene (7D) +1.29%

Be For FWX (B4FWX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00439944. Tijekom protekla 24 sata, B4FWXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00423224 i najviše cijene $ 0.0045113, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B4FWX je $ 0.00810867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00248673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B4FWX se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i +1.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Be For FWX (B4FWX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.35M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.35M
Količina u optjecaju 1.00B
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Be For FWX je $ 4.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju B4FWX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.35M.