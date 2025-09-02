Više o B4FWX

Be For FWX Logotip

Be For FWX Cijena (B4FWX)

Neuvršten

1 B4FWX u USD cijena uživo:

$0.00439944
-0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Be For FWX (B4FWX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:06 (UTC+8)

Be For FWX (B4FWX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00423224
24-satna najniža cijena
$ 0.0045113
24-satna najviša cijena

$ 0.00423224
$ 0.0045113
$ 0.00810867
$ 0.00248673
+0.56%

-0.48%

+1.29%

+1.29%

Be For FWX (B4FWX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00439944. Tijekom protekla 24 sata, B4FWXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00423224 i najviše cijene $ 0.0045113, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B4FWX je $ 0.00810867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00248673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B4FWX se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i +1.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Be For FWX (B4FWX)

$ 4.35M
--
$ 4.35M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Be For FWX je $ 4.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju B4FWX je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.35M.

Be For FWX (B4FWX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Be For FWX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Be For FWX u USD iznosila je $ +0.0005964096.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Be For FWX u USD iznosila je $ +0.0020046382.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Be For FWX u USD iznosila je $ +0.000215379574250376.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.48%
30 dana$ +0.0005964096+13.56%
60 dana$ +0.0020046382+45.57%
90 dana$ +0.000215379574250376+5.15%

Što je Be For FWX (B4FWX)

B4FWX is the community token native to FWX Finance,

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Be For FWX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Be For FWX (B4FWX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Be For FWX (B4FWX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Be For FWX.

Provjerite Be For FWX predviđanje cijene sada!

B4FWX u lokalnim valutama

Be For FWX (B4FWX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Be For FWX (B4FWX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o B4FWX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Be For FWX (B4FWX)

Koliko Be For FWX (B4FWX) vrijedi danas?
Cijena B4FWX uživo u USD je 0.00439944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena B4FWX u USD?
Trenutačna cijena B4FWX u USD je $ 0.00439944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Be For FWX?
Tržišna kapitalizacija za B4FWX je $ 4.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za B4FWX?
Količina u optjecaju za B4FWX je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za B4FWX?
B4FWX je postigao ATH cijenu od 0.00810867 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za B4FWX?
B4FWX je vidio ATL cijenu od 0.00248673 USD.
Koliki je obujam trgovanja za B4FWX?
24-satni obujam trgovanja za B4FWX je -- USD.
Hoće li B4FWX još narasti ove godine?
B4FWX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte B4FWX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:06:06 (UTC+8)

Be For FWX (B4FWX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

