BDC COIN Cijena danas

Trenutačna cijena BDC COIN (BDC DANA) danas je $ 0.00000517, s promjenom od 1.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BDC DANA u USD je $ 0.00000517 po BDC DANA.

BDC COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,172.42, s količinom u optjecaju od 999.78M BDC DANA. Tijekom posljednja 24 sata, BDC DANA trgovao je između $ 0.0000048 (niska) i $ 0.0000053 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01070641, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000048.

U kratkoročnim performansama, BDC DANA se kretao +0.82% u posljednjem satu i -14.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BDC COIN (BDC DANA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

