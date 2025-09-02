BCREPE (BCRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.485048 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) +4.31%

BCREPE (BCRE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCRE je $ 0.485048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCRE se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BCREPE (BCRE)

Tržišna kapitalizacija $ 119.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.45K Količina u optjecaju 600.00M Ukupna količina 600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BCREPE je $ 119.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCRE je 600.00M, s ukupnom količinom od 600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.45K.