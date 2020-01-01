BCPAY FinTech (BCPAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BCPAY FinTech (BCPAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BCPAY FinTech (BCPAY) Informacije Službena web stranica: https://bitcashpay.net/

BCPAY FinTech (BCPAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BCPAY FinTech (BCPAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.53K $ 26.53K $ 26.53K Ukupna količina: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Količina u optjecaju: $ 57.00M $ 57.00M $ 57.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.56K $ 39.56K $ 39.56K Povijesni maksimum: $ 0.258408 $ 0.258408 $ 0.258408 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0004654 $ 0.0004654 $ 0.0004654 Saznajte više o cijeni BCPAY FinTech (BCPAY)

BCPAY FinTech (BCPAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BCPAY FinTech (BCPAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCPAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCPAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCPAY tokena, istražite BCPAY cijenu tokena uživo!

