BCPAY FinTech (BCPAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.258408$ 0.258408 $ 0.258408 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.87% Promjena cijene (7D) -1.87%

BCPAY FinTech (BCPAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BCPAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCPAY je $ 0.258408, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCPAY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BCPAY FinTech (BCPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 26.53K$ 26.53K $ 26.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.56K$ 39.56K $ 39.56K Količina u optjecaju 57.00M 57.00M 57.00M Ukupna količina 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BCPAY FinTech je $ 26.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCPAY je 57.00M, s ukupnom količinom od 85000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.56K.