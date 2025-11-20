BCGame Coin Cijena danas

Trenutačna cijena BCGame Coin (BC) danas je $ 0.00831223, s promjenom od 1.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BC u USD je $ 0.00831223 po BC.

BCGame Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 83,036,500, s količinom u optjecaju od 9.99B BC. Tijekom posljednja 24 sata, BC trgovao je između $ 0.00786271 (niska) i $ 0.00846094 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01100698, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00291432.

U kratkoročnim performansama, BC se kretao -0.44% u posljednjem satu i -2.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BCGame Coin (BC)

Tržišna kapitalizacija $ 83.04M$ 83.04M $ 83.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.04M$ 83.04M $ 83.04M Količina u optjecaju 9.99B 9.99B 9.99B Ukupna količina 9,989,674,164.975817 9,989,674,164.975817 9,989,674,164.975817

