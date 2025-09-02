Bazinga (BAZINGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03101432$ 0.03101432 $ 0.03101432 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.67% Promjena cijene (7D) +3.30% Promjena cijene (7D) +3.30%

Bazinga (BAZINGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAZINGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAZINGA je $ 0.03101432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAZINGA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.67% u posljednjih 24 sata i +3.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bazinga (BAZINGA)

Tržišna kapitalizacija $ 104.60K$ 104.60K $ 104.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.60K$ 104.60K $ 104.60K Količina u optjecaju 796.99M 796.99M 796.99M Ukupna količina 796,994,126.53 796,994,126.53 796,994,126.53

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bazinga je $ 104.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAZINGA je 796.99M, s ukupnom količinom od 796994126.53. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.60K.