Bazed Games (BAZED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01130485 24-satna najniža cijena $ 0.054308 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01130485 24-satna najviša cijena $ 0.054308 Najviša cijena ikada $ 0.516385 Najniža cijena $ 0.0050751 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) -6.48% Promjena cijene (7D) +0.20%

Bazed Games (BAZED) cijena u stvarnom vremenu je $0.050682. Tijekom protekla 24 sata, BAZEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01130485 i najviše cijene $ 0.054308, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAZED je $ 0.516385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0050751.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAZED se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -6.48% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bazed Games (BAZED)

Tržišna kapitalizacija $ 3.87M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.87M Količina u optjecaju 76.32M Ukupna količina 76,319,082.92117779

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bazed Games je $ 3.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAZED je 76.32M, s ukupnom količinom od 76319082.92117779. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.87M.