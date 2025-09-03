BattleFly (GFLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00859988 24-satna najviša cijena $ 0.00895932 Najviša cijena ikada $ 9.24 Najniža cijena $ 0.0067474 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) -2.17% Promjena cijene (7D) -18.20%

BattleFly (GFLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.008735. Tijekom protekla 24 sata, GFLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00859988 i najviše cijene $ 0.00895932, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFLY je $ 9.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0067474.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFLY se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -2.17% u posljednjih 24 sata i -18.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BattleFly (GFLY)

Tržišna kapitalizacija $ 41.81K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.81K Količina u optjecaju 4.78M Ukupna količina 4,783,073.800354864

Trenutačna tržišna kapitalizacija BattleFly je $ 41.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GFLY je 4.78M, s ukupnom količinom od 4783073.800354864. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.81K.