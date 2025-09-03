Više o BBTKN

BBTKN Informacije o cijeni

BBTKN Bijela knjiga

BBTKN Službena web stranica

BBTKN Tokenomija

BBTKN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Battle Buddy Token Logotip

Battle Buddy Token Cijena (BBTKN)

Neuvršten

1 BBTKN u USD cijena uživo:

--
----
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Battle Buddy Token (BBTKN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:46:05 (UTC+8)

Battle Buddy Token (BBTKN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+1.06%

+13.59%

+13.59%

Battle Buddy Token (BBTKN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBTKNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBTKN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBTKN se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +1.06% u posljednjih 24 sata i +13.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Battle Buddy Token (BBTKN)

$ 2.22K
$ 2.22K$ 2.22K

--
----

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

794.92M
794.92M 794.92M

998,865,602.492243
998,865,602.492243 998,865,602.492243

Trenutačna tržišna kapitalizacija Battle Buddy Token je $ 2.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBTKN je 794.92M, s ukupnom količinom od 998865602.492243. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.79K.

Battle Buddy Token (BBTKN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Battle Buddy Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Battle Buddy Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Battle Buddy Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Battle Buddy Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.06%
30 dana$ 0+21.69%
60 dana$ 0+48.06%
90 dana$ 0--

Što je Battle Buddy Token (BBTKN)

Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Battle Buddy Token (BBTKN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Battle Buddy Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Battle Buddy Token (BBTKN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Battle Buddy Token (BBTKN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Battle Buddy Token.

Provjerite Battle Buddy Token predviđanje cijene sada!

BBTKN u lokalnim valutama

Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Battle Buddy Token (BBTKN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BBTKN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Battle Buddy Token (BBTKN)

Koliko Battle Buddy Token (BBTKN) vrijedi danas?
Cijena BBTKN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BBTKN u USD?
Trenutačna cijena BBTKN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Battle Buddy Token?
Tržišna kapitalizacija za BBTKN je $ 2.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BBTKN?
Količina u optjecaju za BBTKN je 794.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BBTKN?
BBTKN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BBTKN?
BBTKN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BBTKN?
24-satni obujam trgovanja za BBTKN je -- USD.
Hoće li BBTKN još narasti ove godine?
BBTKN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BBTKN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:46:05 (UTC+8)

Battle Buddy Token (BBTKN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.