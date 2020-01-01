BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BasisOS by Virtuals (BIOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BasisOS by Virtuals (BIOS) Informacije Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans. Službena web stranica: https://basisos.org/ Bijela knjiga: https://whitepaper.basisos.org/ Kupi BIOS odmah!

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BasisOS by Virtuals (BIOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 540.00M $ 540.00M $ 540.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Povijesni maksimum: $ 0.03708567 $ 0.03708567 $ 0.03708567 Povijesni minimum: $ 0.00106073 $ 0.00106073 $ 0.00106073 Trenutna cijena: $ 0.00276722 $ 0.00276722 $ 0.00276722 Saznajte više o cijeni BasisOS by Virtuals (BIOS)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BasisOS by Virtuals (BIOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIOS tokena, istražite BIOS cijenu tokena uživo!

