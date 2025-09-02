Više o BIOS

BasisOS by Virtuals Logotip

BasisOS by Virtuals Cijena (BIOS)

Neuvršten

1 BIOS u USD cijena uživo:

$0.00274331
$0.00274331
-16.20%1D
Grafikon aktualnih cijena BasisOS by Virtuals (BIOS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:05:40 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.69%

-16.34%

-40.12%

-40.12%

BasisOS by Virtuals (BIOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273861. Tijekom protekla 24 sata, BIOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025621 i najviše cijene $ 0.00330461, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIOS je $ 0.03708567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106073.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIOS se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, -16.34% u posljednjih 24 sata i -40.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BasisOS by Virtuals (BIOS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija BasisOS by Virtuals je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIOS je 540.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.74M.

BasisOS by Virtuals (BIOS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BasisOS by Virtuals u USD iznosila je $ -0.000535005433970893.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BasisOS by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0004956207.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BasisOS by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0009017035.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BasisOS by Virtuals u USD iznosila je $ -0.02553186306007832.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000535005433970893-16.34%
30 dana$ +0.0004956207+18.10%
60 dana$ -0.0009017035-32.92%
90 dana$ -0.02553186306007832-90.31%

Što je BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

Resurs BasisOS by Virtuals (BIOS)

Službena web-stranica

BasisOS by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BasisOS by Virtuals (BIOS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BasisOS by Virtuals (BIOS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BasisOS by Virtuals.

Provjerite BasisOS by Virtuals predviđanje cijene sada!

BIOS u lokalnim valutama

BasisOS by Virtuals (BIOS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BasisOS by Virtuals (BIOS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIOS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BasisOS by Virtuals (BIOS)

Koliko BasisOS by Virtuals (BIOS) vrijedi danas?
Cijena BIOS uživo u USD je 0.00273861 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIOS u USD?
Trenutačna cijena BIOS u USD je $ 0.00273861. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BasisOS by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za BIOS je $ 1.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIOS?
Količina u optjecaju za BIOS je 540.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIOS?
BIOS je postigao ATH cijenu od 0.03708567 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIOS?
BIOS je vidio ATL cijenu od 0.00106073 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIOS?
24-satni obujam trgovanja za BIOS je -- USD.
Hoće li BIOS još narasti ove godine?
BIOS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIOS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:05:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.