BasisOS by Virtuals (BIOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0025621 $ 0.0025621 $ 0.0025621 24-satna najniža cijena $ 0.00330461 $ 0.00330461 $ 0.00330461 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0025621$ 0.0025621 $ 0.0025621 24-satna najviša cijena $ 0.00330461$ 0.00330461 $ 0.00330461 Najviša cijena ikada $ 0.03708567$ 0.03708567 $ 0.03708567 Najniža cijena $ 0.00106073$ 0.00106073 $ 0.00106073 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) -16.34% Promjena cijene (7D) -40.12% Promjena cijene (7D) -40.12%

BasisOS by Virtuals (BIOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273861. Tijekom protekla 24 sata, BIOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025621 i najviše cijene $ 0.00330461, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIOS je $ 0.03708567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106073.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIOS se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, -16.34% u posljednjih 24 sata i -40.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BasisOS by Virtuals (BIOS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Količina u optjecaju 540.00M 540.00M 540.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BasisOS by Virtuals je $ 1.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIOS je 540.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.74M.