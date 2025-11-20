basilica Cijena danas

Trenutačna cijena basilica (SN39) danas je $ 2.69, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN39 u USD je $ 2.69 po SN39.

basilica trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,649,754, s količinom u optjecaju od 2.84M SN39. Tijekom posljednja 24 sata, SN39 trgovao je između $ 2.49 (niska) i $ 2.68 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 15.73, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.517387.

U kratkoročnim performansama, SN39 se kretao +1.19% u posljednjem satu i -7.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu basilica (SN39)

Tržišna kapitalizacija $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Količina u optjecaju 2.84M 2.84M 2.84M Ukupna količina 2,842,590.430119634 2,842,590.430119634 2,842,590.430119634

Trenutačna tržišna kapitalizacija basilica je $ 7.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN39 je 2.84M, s ukupnom količinom od 2842590.430119634. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.65M.