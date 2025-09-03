Više o BASEY

BASEY AI Agent Logotip

BASEY AI Agent Cijena (BASEY)

Neuvršten

1 BASEY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BASEY AI Agent (BASEY)
BASEY AI Agent (BASEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00216431
$ 0.00216431$ 0.00216431

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BASEY AI Agent (BASEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BASEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASEY je $ 0.00216431, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BASEY AI Agent (BASEY)

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

--
----

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

989.92M
989.92M 989.92M

989,920,543.3560135
989,920,543.3560135 989,920,543.3560135

Trenutačna tržišna kapitalizacija BASEY AI Agent je $ 16.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASEY je 989.92M, s ukupnom količinom od 989920543.3560135. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.79K.

BASEY AI Agent (BASEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BASEY AI Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BASEY AI Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BASEY AI Agent u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BASEY AI Agent u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-5.31%
60 dana$ 0+21.04%
90 dana$ 0--

Što je BASEY AI Agent (BASEY)

Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BASEY AI Agent (BASEY)

Službena web-stranica

BASEY AI Agent Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BASEY AI Agent (BASEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BASEY AI Agent (BASEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BASEY AI Agent.

Provjerite BASEY AI Agent predviđanje cijene sada!

BASEY u lokalnim valutama

BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BASEY AI Agent (BASEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BASEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BASEY AI Agent (BASEY)

Koliko BASEY AI Agent (BASEY) vrijedi danas?
Cijena BASEY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BASEY u USD?
Trenutačna cijena BASEY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BASEY AI Agent?
Tržišna kapitalizacija za BASEY je $ 16.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BASEY?
Količina u optjecaju za BASEY je 989.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BASEY?
BASEY je postigao ATH cijenu od 0.00216431 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BASEY?
BASEY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BASEY?
24-satni obujam trgovanja za BASEY je -- USD.
Hoće li BASEY još narasti ove godine?
BASEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BASEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.