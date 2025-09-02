BaseSwap (BSWAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04329598 $ 0.04636068 24-satna najniža cijena $ 0.04329598 24-satna najviša cijena $ 0.04636068 Najviša cijena ikada $ 13.01 Najniža cijena $ 0.0363235 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) +2.55%

BaseSwap (BSWAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.04578972. Tijekom protekla 24 sata, BSWAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04329598 i najviše cijene $ 0.04636068, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSWAP je $ 13.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0363235.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSWAP se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i +2.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BaseSwap (BSWAP)

Tržišna kapitalizacija $ 330.30K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 457.99K Količina u optjecaju 7.21M Ukupna količina 9,998,487.11720254

Trenutačna tržišna kapitalizacija BaseSwap je $ 330.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSWAP je 7.21M, s ukupnom količinom od 9998487.11720254. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 457.99K.