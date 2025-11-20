BaseShake Cijena danas

Trenutačna cijena BaseShake (BASESHAKE) danas je --, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BASESHAKE u USD je -- po BASESHAKE.

BaseShake trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 851,476, s količinom u optjecaju od 1.00B BASESHAKE. Tijekom posljednja 24 sata, BASESHAKE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00373689, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BASESHAKE se kretao -6.55% u posljednjem satu i -30.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BaseShake (BASESHAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 851.48K$ 851.48K $ 851.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 851.48K$ 851.48K $ 851.48K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BaseShake je $ 851.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASESHAKE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 851.48K.