Basenji Cijena danas

Trenutačna cijena Basenji (BENJI) danas je $ 0.00450684, s promjenom od 1.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BENJI u USD je $ 0.00450684 po BENJI.

Basenji trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,506,843, s količinom u optjecaju od 1.00B BENJI. Tijekom posljednja 24 sata, BENJI trgovao je između $ 0.00423084 (niska) i $ 0.004639 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.104985, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00423084.

U kratkoročnim performansama, BENJI se kretao +0.04% u posljednjem satu i -28.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Basenji (BENJI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

