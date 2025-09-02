Basedmilio (BASED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01004687$ 0.01004687 $ 0.01004687 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) -1.14% Promjena cijene (7D) -13.05% Promjena cijene (7D) -13.05%

Basedmilio (BASED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BASEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASED je $ 0.01004687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASED se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i -13.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Basedmilio (BASED)

Tržišna kapitalizacija $ 103.86K$ 103.86K $ 103.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.86K$ 103.86K $ 103.86K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Basedmilio je $ 103.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.86K.