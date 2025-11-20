Based Zlurpee Cijena danas

Trenutačna cijena Based Zlurpee (ZLURPEE) danas je --, s promjenom od 0.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZLURPEE u USD je -- po ZLURPEE.

Based Zlurpee trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,272.03, s količinom u optjecaju od 420.69B ZLURPEE. Tijekom posljednja 24 sata, ZLURPEE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ZLURPEE se kretao -- u posljednjem satu i -22.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Based Zlurpee (ZLURPEE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Zlurpee je $ 18.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ZLURPEE je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.27K.