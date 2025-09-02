Based SPX6900 (SPX6900) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0014083 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -4.01% Promjena cijene (1D) -8.32% Promjena cijene (7D) -14.21%

Based SPX6900 (SPX6900) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPX6900trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPX6900 je $ 0.0014083, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPX6900 se promijenio za -4.01% u posljednjih sat vremena, -8.32% u posljednjih 24 sata i -14.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based SPX6900 (SPX6900)

Tržišna kapitalizacija $ 414.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 414.50K Količina u optjecaju 962.23M Ukupna količina 962,229,003.684778

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based SPX6900 je $ 414.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPX6900 je 962.23M, s ukupnom količinom od 962229003.684778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 414.50K.