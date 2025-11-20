Based Moron Cijena danas

Trenutačna cijena Based Moron (MORON) danas je $ 0.00001295, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MORON u USD je $ 0.00001295 po MORON.

Based Moron trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,951.9, s količinom u optjecaju od 1.00B MORON. Tijekom posljednja 24 sata, MORON trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00035634, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000989.

U kratkoročnim performansama, MORON se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Based Moron (MORON)

Tržišna kapitalizacija $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

