Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Based Hotdog (BOTDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Based Hotdog (BOTDOG) Informacije $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. Službena web stranica: https://toekn.com/BOTDOG Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing Kupi BOTDOG odmah!

Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Based Hotdog (BOTDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.97K $ 65.97K $ 65.97K Ukupna količina: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Količina u optjecaju: $ 978.14M $ 978.14M $ 978.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.77K $ 66.77K $ 66.77K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Based Hotdog (BOTDOG)

Based Hotdog (BOTDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Based Hotdog (BOTDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOTDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOTDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOTDOG tokena, istražite BOTDOG cijenu tokena uživo!

BOTDOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOTDOG? Naša BOTDOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOTDOG predviđanje cijene tokena odmah!

